Kapadokya'dan getirilen 2 sıcak hava balonu Uzungöl'deki turistler için havalanıyor

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Türkiye'nin ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen turistler, sıcak hava balonuyla doğa ile iç içe eşsiz bir deneyim yaşıyor.

Turizm işletmecisi Yetkin İnan'ın girişimleriyle Kapadokya'daki bir şirketten temin edilen 2 balon, yaklaşık 10 gündür Uzungöl'ün zengin bitki örtüsünü, el değmemiş ormanlarını ve göl manzarasını havadan görmek isteyen ziyaretçilere hizmet veriyor.

Bölgenin hava koşullarına göre ayarlanan uçuşlar, yere bağlı olan ve 30 ile 60 metre yükselebilen iki sıcak hava balonuyla gerçekleştiriliyor.

Yetkin İnan, AA muhabirine, 15 senedir turizm faaliyetinde bulunduğu ünlü turizm merkezine sıcak hava balonunu getirmeyi eskiden beri düşlediğini söyledi. Bu düşü hayata geçirmek için 4 arkadaşıyla çalışma yaptıklarını anlatan İnan, "Dört arkadaş oturduk, bir planlama yaptık, 'Acaba olur mu?' diye. Aklımıza yattı. 'Hemen Kapadokya'ya gidelim.' dedik ve gittik. Kapadokya'daki bir şirketle görüştük ve yetkilisini Uzungöl'e davet ettik. Kendisi geldi, Uzungöl'ün iklimine baktı, değerlendirdik." dedi.

- "Bir nevi Trabzon'a Kapadokya'yı getirdik" İnan, değerlendirmeler sonrası gerekli izin belgelerini aldıklarını belirterek, "Olur raporu aldık. Biraz risk de aldık tabii. Biliyorsunuz Karadeniz iklim değişikliği gösteren bir bölge. Yerli ve yabancı turistlerimizin de talepleri var. Biz bir nevi Trabzon'a Kapadokya'yı getirdik. Olumlu eleştiriler alıyoruz." diye konuştu. Yere bağlı olmak kaydıyla 2 ve 14 kişilik iki balonla yerden 30 ile 60 metre yükselerek uçuş yapıldığını ifade eden İnan, şunları kaydetti: