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        Kapadokya'dan getirilen 2 sıcak hava balonu Uzungöl'deki turistler için havalanıyor

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Türkiye'nin ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen turistler, sıcak hava balonuyla doğa ile iç içe eşsiz bir deneyim yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:31 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:31
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        Kapadokya'dan getirilen 2 sıcak hava balonu Uzungöl'deki turistler için havalanıyor
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Türkiye'nin ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen turistler, sıcak hava balonuyla doğa ile iç içe eşsiz bir deneyim yaşıyor.

        Turizm işletmecisi Yetkin İnan'ın girişimleriyle Kapadokya'daki bir şirketten temin edilen 2 balon, yaklaşık 10 gündür Uzungöl'ün zengin bitki örtüsünü, el değmemiş ormanlarını ve göl manzarasını havadan görmek isteyen ziyaretçilere hizmet veriyor.

        Bölgenin hava koşullarına göre ayarlanan uçuşlar, yere bağlı olan ve 30 ile 60 metre yükselebilen iki sıcak hava balonuyla gerçekleştiriliyor.

        Yetkin İnan, AA muhabirine, 15 senedir turizm faaliyetinde bulunduğu ünlü turizm merkezine sıcak hava balonunu getirmeyi eskiden beri düşlediğini söyledi.

        Bu düşü hayata geçirmek için 4 arkadaşıyla çalışma yaptıklarını anlatan İnan, "Dört arkadaş oturduk, bir planlama yaptık, 'Acaba olur mu?' diye. Aklımıza yattı. 'Hemen Kapadokya'ya gidelim.' dedik ve gittik. Kapadokya'daki bir şirketle görüştük ve yetkilisini Uzungöl'e davet ettik. Kendisi geldi, Uzungöl'ün iklimine baktı, değerlendirdik." dedi.

        - "Bir nevi Trabzon'a Kapadokya'yı getirdik"

        İnan, değerlendirmeler sonrası gerekli izin belgelerini aldıklarını belirterek, "Olur raporu aldık. Biraz risk de aldık tabii. Biliyorsunuz Karadeniz iklim değişikliği gösteren bir bölge. Yerli ve yabancı turistlerimizin de talepleri var. Biz bir nevi Trabzon'a Kapadokya'yı getirdik. Olumlu eleştiriler alıyoruz." diye konuştu.

        Yere bağlı olmak kaydıyla 2 ve 14 kişilik iki balonla yerden 30 ile 60 metre yükselerek uçuş yapıldığını ifade eden İnan, şunları kaydetti:

        "Her gün sabah 06.00 ve 08.30 arası uçuyoruz. Akşam da 19.00 ve 21.00 arası planlıyoruz ama şu anda yaz mevsimine girdiğimiz için inşallah akşam saatlerimiz de netleşecek. Gün içinde rezervasyonlarla gelen müşterilerimize balon hakkında bilgi verip planlama yapıp sabah ve akşam olmak üzere iki şekilde uçacağız inşallah."

        İnan, Uzungöl'de hava şartlarının gün içinde değişkenlik gösterdiğine işaret ederek, "Bir an güneş açabiliyor, bir anda yağmur yağabiliyor. Rüzgarın hızı en fazla saatte 14 kilometre olduğu zaman uçabiliyoruz ama biz yine de en fazla saatte 10 kilometre hızda kaldırıyoruz ve indiriyoruz. Müşterilerimizi kesinlikle riske atmayacak şekilde uçmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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