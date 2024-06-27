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        Of'ta yaz spor okulları törenle açıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde yaz spor okulları faaliyetlerine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 17:21 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:21
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        Of'ta yaz spor okulları törenle açıldı
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        Trabzon'un Of ilçesinde yaz spor okulları faaliyetlerine başladı.

        İlçe Stadında düzenlenen yaz spor okulları açılış törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Of Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel, şube müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

        Gelecek nesilleri sağlıklı bir yaşam için harekete ve spora davet eden Arıcıoğlu, öğrencilerin ve antrenörlerin başarılı ve eğlenceli bir yaz tatili geçirmelerini diledi.

        Açılış töreni, spor branşlarının tanıtımının ardından tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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