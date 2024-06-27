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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 21:41 Güncelleme: 27.06.2024 - 21:41
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmana koordinasyon çalışmasıyla başladı.

        5'e 2 ile devam eden idman, geniş alandaki oyunla sona erdi.

        Antrenmana, milli takımlarda görev alan oyuncular katılmadı.

        Trabzonspor, sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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