Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Cihan Çanak, Trabzon'a geldi:

Trabzonspor Kulübünün transfer görüşmelerini sürdürdüğü 19 yaşındaki futbolcu Cihan Çanak, Trabzon'a geldi.

İstanbul'dan uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen futbolcuyu, bir grup bordo-mavili taraftar tezahüratlarla karşıladı.

Cihan Çanak, basın mensuplarına, Trabzonspor'a transferi dolayısıyla mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Bordo-mavili kulübün yetkilileri kendisiyle irtibat kurunca hemen kabul ettiğini belirten genç futbolcu, "Ben Trabzonluyum, 61 numaralı formayı giymek isterim, henüz bilmiyorum." dedi