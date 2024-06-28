Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan yeni sezon değerlendirmesi:

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenmanda hem oyuncuların hem de teknik heyetin enerjisinin son derece yüksek olduğunu belirterek, "Umarım Macaristan kampı da buna doğru cevaplar verecek. Eksiklerimiz tamamlandığında Trabzonspor taraftarının istediği, arzuladığı, keyif aldığı, alkışladığı bir takım olacağız inşallah." dedi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avcı, 24 Haziran'da çalışmalara başlatıklarını, amaçlarının adaptasyon ve mevcut oyuncuların genel durumunu görebilmek olduğunu söyledi.

Avcı, 1 Temmuz'dan itibaren Macaristan'daki kampa sağlıklı bir şekilde başlamak istediklerini ve antrenmanların temposunun son derece iyi olduğunu vurguladı. Yeni transferlerin fiziksel durumlarının da iyi olduğuna işaret eden Avcı, "Artık bugünün oyuncusu, verdiğim programı yaz tatilinde de uygulayarak hareket ediyor. Onun için şu an itibarıyla iyi gözüküyor. Katılımlarla beraber daha iyi olacağımızın mesajları var. 25 Temmuz'da başlayacak Avrupa Kupası maceramıza en iyi şekilde, o güne kadar hazır olmak istiyoruz." diye konuştu.

Avcı, geçen sezondan itibaren bu sezonun hazırlığını yapmaya başladıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Bazı bölgelerde hamle yapamamamıza rağmen, elimizdeki mevcuttan en iyisini yapmaya çalıştık. Bugün itibarıyla geldiğimiz noktada, sene başından bugün baktığımda ortalama 55 maç programı gözüküyor önümüzde. Avrupa kupaları, ligle beraber Türkiye Kupası. Milli takıma giden oyuncular, kadro kalitesi, rekabetin zenginliğinin daha üst seviyede olması gerekiyor. Trabzonspor'un zaten genetiğinde olan bir düşüncedir bu, oyun felsefesidir. Bunu zaman zaman da özellikle başarılı olduğumuz dönemlerde de uygulamış bir takımdır. Bunun şiddetini, hızını biraz daha arttırmaya çalışıyoruz. Daha çok yardımcı koşulların olduğu, bugün topa değmeyen oyuncunun daha değerli olduğu, bir kişinin değil artık iki, üç kişinin açacağı alanların daha fazla olduğu ki bunu Avrupa Şampiyonası'nda çok net görebiliyoruz. Yukarıya doğru şu an itibarıyla gidiyor. Antrenmanda hem oyuncunun hem teknik heyetin enerjisi son derece yüksek. Umarım Macaristan kampı da buna doğru cevaplar verecek. Eksiklerimiz tamamlandığında Trabzonspor taraftarının istediği, arzuladığı, keyif aldığı, alkışladığı bir takım olacağız inşallah."

- "Turnuvalarda inişler çıkışlar muhakkak olacak" Abdullah Avcı, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruptan çıkarak son 16 turuna kalmasına ilişkin soruya ise "Ben de o koltukta oturmuş birisi olarak, istikrarlı bir turnuva takımı olabilmek çok önemliydi. Aslında baktığımda bugün son üç turnuva Avrupa Şampiyonası'na giden bir milli takımımız var. Buna bir kere olumlu bakmamız gerekiyor. Çok olumlu bakmamız lazım. Turnuvalarda inişler çıkışlar muhakkak olacak. Bireysel performanslarda da olacaktır ama bugün ikinci bir hedef olan gruptan çıkmayı da milli takımımız gerçekleştirmiş vaziyette. Buna bir kere saygı göstermemiz gerekiyor." yanıtını verdi.

A Milli Takım'ın bireysel zenginliği olan oyunculardan oluştuğunu belirten Avcı, "Milli takımımızın oynayarak daha çok gelişeceğini düşünüyorum. Son derece başarılı buluyorum. Umarım Avusturya maçı da hem ülke adına hem milli takımımız adına, oyuncularımız adına sağlıklı bir geçiş olur. Biz ilerledikçe bizim duygumuz, coşkumuz, enerjimiz o turnuvaları daha iyi oynuyor ve buna da bizim destek olmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi. - Yabancı oyuncu konusu Teknik ekibe yeni katılım olmayacağını belirten Avcı, Egemen Korkmaz ve Mustafa Sarp'ın ayrılmasının ardından Önder Karaveli ve Caner Erol'un göreve başladığını ifade etti.

Avcı, transferde spontane gelişmeler yaşanabildiğini, o nedenle sayı vermek istemediğini vurgulayarak, amaçlarının her mevkide birbirine yakın rekabeti olan oyuncuları transfer etmek olduğunu dile getirdi. Yabancı futbolcu kontenjanıyla ilgili düşüncesi de sorulan Avcı, şunları kaydetti: "Senelerdir bu biliyorsunuz bütün kulüplerin genelinde olan bir şey. Türkiye Futbol Federasyonunun bu konuyla ilgili hassasiyetle bir karar alacağını düşünüyorum. Çünkü kulüpleri incelediğinde her kulübün mukavelesi devam eden oyuncuları var. Belki o zaman dilimini yayarak bu kısıtlamaları da yapabilirler diye düşünüyorum. Bu transfer dönemlerinde oyuncunun isteği, kulübün isteği, karşılıklı veya taleplerde bunlar bir şekilde çözülüyor. Bizim baktığımızda çok sayısal olarak şu anda belki birkaç tane fazla duruyor gibi olur ama bunların hep bir çözümü olduğunu düşünüyorum, talipleri de olacak, konuşulanlar da var. Trabzonspor bir şekilde bunun çözümünü bulacaktır."

Avcı, Trabzonspor taraftarının pozitif anlamda verdiği desteğin takımı her zaman yukarıya çektiğini, bu sezon başından itibaren yeni hedeflere koşmak için yine taraftara ihtiyaç duyacaklarını belirtti. - Altyapıdaki çalışmalar Son 4 yıldır altyapıya teknik ve teknolojik anlamda önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Abdullah Avcı, U-19 takımının iki kez Türkiye şampiyonu olduğunu anımsattı. Avcı, bunun yapılan yatırımların karşılığı olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla bunların bazıları bizimle beraber. Geçen sene U-19'da olan da bizimle beraber olacak. Bir tek Poyraz şu an itibarıyla U-19 milli takımında devam edecek. Potansiyeli olanlar bizlerle ve çok doğru geri cevaplar veriyorlar. Çünkü onlar biliyorsunuz U-19, 4 senedir bizim yanımızda çalışıyor. Bazen bizden oluyorlar, bazen grup halinde oluyorlar, bazen bireysel olarak oluyorlar. Girişimleri net bir şekilde görebiliyoruz, rekabetin içinde tutmaya çalışacağız. Şu an itibarıyla baktığında bu haftaki çalışmalar da bizi son derece mutlu ediyor. Umarım böyle devam eder."