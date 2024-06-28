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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:05 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:05
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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

        5'e 2 ile devam eden idman, geniş alandaki oyunla sona erdi.

        Antrenmana, milli takımlarda görev alan oyuncular katılmadı.

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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