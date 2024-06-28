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        Trabzonspor, Cihan Çanak ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı

        Trabzonspor Kulübü, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cihan Çanak ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:18 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:18
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        Trabzonspor, Cihan Çanak ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı
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        Trabzonspor Kulübü, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cihan Çanak ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, transfer nedeniyle Belçika ekibi Standart Liege'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon avronun üç taksit halinde ödeneceği belirtilerek, "Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya 2024-2025 futbol sezonunda 467 bin avro, 2025-2026 futbol sezonunda 488 bin avro, 2026-2027 futbol sezonunda 509 bin avro garanti ücret, opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2027-2028 futbol sezonunda 623 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Öte yandan menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya verilecek brüt ücret tutarının yüzde 4,8'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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