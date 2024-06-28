Trabzonspor, Cihan Çanak ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor Kulübü, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cihan Çanak ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, transfer nedeniyle Belçika ekibi Standart Liege'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon avronun üç taksit halinde ödeneceği belirtilerek, "Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya 2024-2025 futbol sezonunda 467 bin avro, 2025-2026 futbol sezonunda 488 bin avro, 2026-2027 futbol sezonunda 509 bin avro garanti ücret, opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2027-2028 futbol sezonunda 623 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.