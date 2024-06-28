Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da yeni transfer Cihan Çanak için imza töreni düzenledi

        Trabzonspor Kulübünde, yeni transfer Cihan Çanak için imza töreni organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:54 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da yeni transfer Cihan Çanak için imza töreni düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübünde, yeni transfer Cihan Çanak için imza töreni organize edildi.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

        Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ekşi, genç futbolcuyu transfer etmeyi çok istediklerini belirterek, "Evladımıza, 'evine hoş geldin' diyoruz. Belçika'da, ümit milli takımımızda önemli başarılara imza attı. Çok yönlü bir futbolcu, burada da çok başarılı olacağına hepimiz yürekten inanıyoruz. Hedefi büyük olduğu için büyük Trabzonspor'a geldi." ifadelerini kullandı.

        Çocukluğundan bu yana olmayı istediği yere geldiğinin altını çizen Cihan Çanak ise "Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Çok sevdiğim bir takımdan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Hedefim Trabzonspor'la şampiyon olmak, kupalar kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

        Genç futbolcu, yeni sezonda "61" numaralı formayı giyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        Amsterdam ‘turizm kirliliğiyle’ mücadele için hangi önlemleri alıyor?
        Amsterdam ‘turizm kirliliğiyle’ mücadele için hangi önlemleri alıyor?
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        AB yöneticileri belli oldu
        AB yöneticileri belli oldu
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        Trabzon'daki İranlılar, 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy kullan...
        Trabzon'daki İranlılar, 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy kullan...
        Trabzon'da yutma güçlüğü çeken hasta sağlığına kavuştu
        Trabzon'da yutma güçlüğü çeken hasta sağlığına kavuştu
        Trabzonspor, Cihan Çanak ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı
        Trabzonspor, Cihan Çanak ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan yeni sezon değerlendirmesi:
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan yeni sezon değerlendirmesi:
        Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Cihan Çanak, Trabzon'a gel...
        Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Cihan Çanak, Trabzon'a gel...