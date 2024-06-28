Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Oğlunun verdiği böbreğin nakledilmesinin ardından hayatını kaybeden babanın cenazesi defnedildi

        Oğlunun verdiği böbreğin nakledilmesinin ardından kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Naci Barutçu'nun cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:27 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğlunun verdiği böbreğin nakledilmesinin ardından hayatını kaybeden babanın cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oğlunun verdiği böbreğin nakledilmesinin ardından kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Naci Barutçu'nun cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi.

        Barutçu için Akçaabat ilçesine bağlı Erikli Mahallesi'ndeki Önbaş Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

        Kılınan namazın ardından 47 yaşındaki Barutçu'nun cenazesi, aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

        Aşırı zayıflama şikayetiyle bir süre önce gittiği hastanede iki böbreğinin de büyük oranda çalışmadığı tespit edilen Naci Barutçu'nun organ nakli olmasına karar verildi.

        Babasına böbrek vermek isteyen 28 yaşındaki Emir Barutçu'nun yapılan tetkiklerinde dokularının uyumlu olduğu belirlendi.

        Bunun üzerine iki gün önce İstanbul'daki özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonla Emir Barutçu'dan alınan böbrek, babasına nakledildi.

        Sorunsuz geçen ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde müşahedeye alınan Naci Barutçu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Emir Barutçu'nun tedavisinin ise aynı hastanede devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        FATF Başkanı'ndan Türkiye açıklaması
        FATF Başkanı'ndan Türkiye açıklaması
        Gürültü kavgasında 5 kişilik aileyi yok etti! İşte caniye istenen ceza!
        Gürültü kavgasında 5 kişilik aileyi yok etti! İşte caniye istenen ceza!
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Cihan Çanak'ı renklerine bağladı
        Trabzonspor, Cihan Çanak'ı renklerine bağladı
        Trabzonspor'da yeni transfer Cihan Çanak için imza töreni düzenledi
        Trabzonspor'da yeni transfer Cihan Çanak için imza töreni düzenledi
        Trabzon'daki İranlılar, 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy kullan...
        Trabzon'daki İranlılar, 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy kullan...
        Trabzon'da yutma güçlüğü çeken hasta sağlığına kavuştu
        Trabzon'da yutma güçlüğü çeken hasta sağlığına kavuştu
        Trabzonspor, Cihan Çanak ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı
        Trabzonspor, Cihan Çanak ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti