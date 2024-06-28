Oğlunun verdiği böbreğin nakledilmesinin ardından hayatını kaybeden babanın cenazesi defnedildi

Emir Barutçu'nun tedavisinin ise aynı hastanede devam ettiği öğrenildi.

Bunun üzerine iki gün önce İstanbul'daki özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonla Emir Barutçu'dan alınan böbrek, babasına nakledildi.

Babasına böbrek vermek isteyen 28 yaşındaki Emir Barutçu'nun yapılan tetkiklerinde dokularının uyumlu olduğu belirlendi.

Aşırı zayıflama şikayetiyle bir süre önce gittiği hastanede iki böbreğinin de büyük oranda çalışmadığı tespit edilen Naci Barutçu'nun organ nakli olmasına karar verildi.

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