Coğrafi işaretli Trabzon hasırı üretimi düğün sezonunun başlamasıyla arttı

HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Külçe ve hurda altınların eritilerek tel haline dönüştürülmesinin ardından makine kullanılmadan örülen Trabzon hasırı üretimi düğün sezonunun başlamasıyla arttı.

Yörede geçmişten bugüne düğünlerin aranan takıları arasında yer alan hasır setler gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzükten oluşuyor. Trabzon hasırı 8, 14 ve 22 ayar altından üretilerek gramaj ve şekline göre değişen fiyatlarla alıcılarına sunuluyor.

Yaz mevsiminin gelişiyle yapılan düğünlerin çoğalması, Trabzon hasırına ilgiyi de artırıyor.

Yazıcı, işlerinin güzel gittiğini belirterek, "İnşallah yılbaşına kadar sürerse Trabzon bu anlamda ekonomik bir kazanım elde edecektir. 14 ve 22 ayar, Trabzon ve ülke genelinde satılan ürünlerimiz bu yönde. Ancak Arap turistler 18 ve 21 ayar tercih etmekteler. Nispeten zamanları varsa onları da sipariş vererek çözebiliyoruz. Yüzde 60 civarında yabancı turistlere satış potansiyelimiz var." diye konuştu.

Hasır bileziğin Trabzon'un önemli bir ürünü olduğunu hatırlatan Yazıcı, doğu ve batıdaki illerden de hasırın talep gördüğünü dile getirdi.

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, AA muhabirine, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra yaz tatili dolayısıyla kente gelen gurbetçilerle hareketli günler yaşadıklarını söyledi.

- İkinci el hasırda denetimler başlayacak

Türk Patent Kurumu ile hasır bileziğin ikinci el satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptıklarını aktaran Yazıcı, bu tür satışın yasak olduğunun altını çizdi.

Yazıcı, yaz sezonunun bitmesiyle vitrin denetimleri yapacaklarını, ikinci el satışın tespit edilmesi halinde cezai işlemlerin uygulanacağını kaydederek, "Biz oda olarak belki yorulacağız ama çocuklarımızın geleceği, bu el sanatı için bunu yapmak zorundayız." dedi.

Zaman zaman standart ölçülerin dışında hasır siparişi aldıklarına değinen Yazıcı, "Geçen günlerde atölyemiz ilginç bir sipariş aldı. 61 sıra hasır yaptık ve gönderdik. Bunun da yaklaşık maliyeti 1,5 milyon lirayı buluyor. Doğu bölgesi bu konuda çok önde ve enteresan altın istemekteler. Son olarak 73 sıra hasır siparişi alındı ve bilekten başlayıp kolu kaplıyor." ifadesini kullandı.