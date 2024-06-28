Şarkıcı Simge, Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi
Şarkıcı Simge, Trabzon'da sahneye çıktı.
Şarkıcı Simge, Trabzon'da sahneye çıktı.
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde, Fuar Merkezi'nde düzenlenen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Sevilen şarkılarını seslendiren Simge'ye, katılımcılar da eşlik etti.
Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 22 Haziran'da başlayan festival, konser, film gösterimleri, söyleşi, tiyatro, opera ve sergi gibi etkinliklerle 30 Haziran'a kadar devam edecek.
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