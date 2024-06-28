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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 21:36 Güncelleme: 28.06.2024 - 21:36
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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanının ilk bölümünde koordinasyon çalışması yaptı.

        5'e 2 ile devam eden idman, geniş alandaki oyunla sona erdi.

        Antrenmana, milli takımlarda görev alan oyuncular katılmadı.

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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