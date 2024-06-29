Trabzonspor, Macaristan kampında 2 hazırlık maçı yapacak
Trabzonspor'un 1-14 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın Szeged kentinde yapacağı kampta oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Trabzonspor'un 1-14 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın Szeged kentinde yapacağı kampta oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ilk maçını 10 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ile oynayacak.
Karadeniz ekibi, ikinci ve son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Pazar günü Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak.
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