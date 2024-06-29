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        Trabzonspor, Macaristan kampında 2 hazırlık maçı yapacak

        Trabzonspor'un 1-14 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın Szeged kentinde yapacağı kampta oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:27
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        Trabzonspor, Macaristan kampında 2 hazırlık maçı yapacak
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        Trabzonspor'un 1-14 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın Szeged kentinde yapacağı kampta oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ilk maçını 10 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ile oynayacak.

        Karadeniz ekibi, ikinci ve son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Pazar günü Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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