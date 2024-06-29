Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'dan hacca giden 300 kişilik kafile yurda döndü

        Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Trabzonlu hacılar, yurda dönmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'dan hacca giden 300 kişilik kafile yurda döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Trabzonlu hacılar, yurda dönmeye başladı.

        Cidde'den havalanan ve 300 kişilik kafileyi taşıyan uçak, Trabzon Havalimanı'na indi.

        Hacılar, pasaport işlemlerinin ardından Dış Hatlar Terminali'nin çıkış kapısında aileleri, İl Müftüsü Selami Aydın ve görevlilerce karşılandı.

        Gül hediye edilen hacılar, yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.

        Aydın, hacıların sağlıklı bir şekilde ibadetlerini yapıp yurda döndüklerini söyledi.

        Hacıları dualarla gönderip aynı şekilde de karşıladıklarını belirten Aydın, "300 hacımız geldi ama Trabzon'dan 800 hacımız var. Allah nasip ederse diğerleri de peyderpey gelecekler." dedi.

        Aydın, kendisinin de bir süreliğine kutsal topraklara gittiğine işaret ederek, "Çok kalabalıktı, çok sıcaktı ama hocalarımız, mavi yeleklilerimiz bütün hacıların imdadına yetiştiler." diye konuştu.

        Hac görevini yerine getiren 72 yaşındaki Ahmet Ayan, "Allah'a şükürler olsun, Allah nasip etti. İyi bir organizasyonla haccımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

        62 yaşındaki Bagiye Durmuş, "Allah herkese nasip etsin inşallah, çok güzel. Arafat Dağı'na gittik, şeytan taşladık, bütün görevlerimizi yerine getirdik. Çok duygulu, çok mutlu bir şey anlatılmaz o duygu, tarifi mümkün değil. 8 sene bekledik çok mutluyum. Çok yorucuydu ama değerdi yorulmaya." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        İş dünyasıyla görüşecek
        İş dünyasıyla görüşecek
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'un hazırlık maçları netleşti
        Trabzonspor'un hazırlık maçları netleşti
        Trabzonspor, Macaristan kampında 2 hazırlık maçı yapacak
        Trabzonspor, Macaristan kampında 2 hazırlık maçı yapacak
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti
        Şarkıcı Simge, Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi
        Şarkıcı Simge, Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi
        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Coğrafi işaretli Trabzon hasırı üretimi düğün sezonunun başlamasıyla arttı
        Coğrafi işaretli Trabzon hasırı üretimi düğün sezonunun başlamasıyla arttı