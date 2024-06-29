Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Trabzon'daki ilk etabını tamamlandı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı. Core ve aktivasyon çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise kuvvet ve sürat çalışması yapıldı.

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