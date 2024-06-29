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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Trabzon'daki ilk etabını tamamlandı

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Trabzon'daki ilk etabını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 17:16 Güncelleme: 29.06.2024 - 17:24
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Trabzon'daki ilk etabını tamamlandı
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Trabzon'daki ilk etabını tamamladı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı. Core ve aktivasyon çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise kuvvet ve sürat çalışması yapıldı.

        Antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

        Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, 1 Temmuz Pazartesi günü 14 günlük kamp için Macaristan'a gidecek.

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