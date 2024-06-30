Trabzon'da "İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konser" programı düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali, "İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konser" programıyla devam etti.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde Mehmet Zeyd Yıldız moderatörlüğünde söyleşi programı olarak başlayan programa, Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Uğur Batı ve Filistinli şair Asma Al Hajj konuşmacı olarak katıldı.

Genç, İsrail askerlerinin her birinin azami korunaklı savaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tankların içinde siperlerin arkasında. Yiğitçe Kassam Tugaylarının ya da işte Hamas'ın karşısına çıkıp savaşan bir İsrail askeri göremezsiniz. Çünkü o zaman ayet bizim anladığımızın dışına çıkar. Ayet çok net, 'Savaşamazlar' diyor ve savaşamıyorlar. Ancak onlar da kendi aralarında çelişkili, birbirlerine düşmüş, birbirleriyle anlaşmazlıkları olan bir topluluktur. Şu anda o kadar çok hizip var ki aralarında birbirleriyle sürekli çatışıyorlar."

Gazze'de bir direniş olduğunun altını çizen Genç, "Hiç kimse Gazze'deki hadiseden önce Arjantin'deki 150-200 kişiyi bir cami önüne götürüp 'Biz bu Gazzelilerin inancını öğrenmek istiyoruz' diye müracaatta bulundurtamazdı, bunu haberlerde izledik. 200'ün üzerinde insan gidip 'Bize bu Gazzelilerin inancını anlatın, bunlar neye inanıyorlar ki bu kadar dayanıklılar, bu kadar sakinler.' diyor. 'Çocukları yanan insanlar mücadeleye nasıl devam ediyorlar, öğrenmek istiyoruz.' demişler." ifadelerini kullandı.