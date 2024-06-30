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        Trabzon Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapıların yıkımına destek

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yaylalardaki kaçak yapıların yıkımına iş makineleriyle destek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 13:38 Güncelleme: 30.06.2024 - 13:38
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapıların yıkımına destek
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yaylalardaki kaçak yapıların yıkımına iş makineleriyle destek veriyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Valiliğinin yaylalarda ev yapmak üzere izinsiz açılan yerlerin kapatılması ve yapımına başlananların yıkımı kararına yönelik Büyükşehir Belediyesinden makine desteği talep edildiği belirtildi.

        Ekiplerin, bu kapsamda Çaykara ilçesinin yaylalarında açılan ev temellerini kapattığı, yapımına başlanılanların ise yıkımını gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "Çaykara Kaymakamlığının talebi üzerine makine desteği sağladık. Bu kapsamda yaylalarda açılan ev temelleri kapatılırken yapımına başlanan evler ise yıkılıyor. Şehrimizin her noktasında çalışmalarımız ve hizmetlerimiz sürecek." ifadesine yer verildi.

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