TSYD Trabzon Şubesi üyelerinden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya ziyaret

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Avcı ile bir araya geldi.

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