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        Trabzonspor, Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşma sağladı

        Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme ile anlaşma sağlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 21:27 Güncelleme: 30.06.2024 - 21:27
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        Trabzonspor, Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşma sağladı
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        Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme ile anlaşma sağlandığını bildirdi.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için 1 milyon 575 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 2,9'u oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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