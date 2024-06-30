Trabzon Kültür Yolu Festivali sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında organize edilen "Trabzon Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Festivalin son gününde şarkıcı Ebru Yaşar, Trabzon Fuar Merkezi'nde sahneye çıktı.

Konserde sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcıya binlerce hayranı eşlik etti.

Ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu ile Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği de festival kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde müzikseverlerle buluştu.