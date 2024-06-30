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        Trabzon Kültür Yolu Festivali sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında organize edilen "Trabzon Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 23:28 Güncelleme: 30.06.2024 - 23:28
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        Trabzon Kültür Yolu Festivali sona erdi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında organize edilen "Trabzon Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sona erdi.

        Festivalin son gününde şarkıcı Ebru Yaşar, Trabzon Fuar Merkezi'nde sahneye çıktı.

        Konserde sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcıya binlerce hayranı eşlik etti.

        Ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu ile Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği de festival kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde müzikseverlerle buluştu.

        Uğurlu'nun "Güneş Ülke Anadolu" temalı piyano resitaline Murat Toraman da kavalı ile eşlik etti.

        Dernek üyelerince solo ve koro olarak oluşturulan konserde, Türk Sanat Müzikleri seslendirildi.

        Bakanlık tarafından 22-30 Haziran'da tiyatro, söyleşi, dans gösterileri, el sanatları, konser, çocuk etkinlikleri, yöresel yemekler, resim sergisi gibi çeşitli sanat etkinliklerinin de yer aldığı festival, Trabzonlular tarafından yoğun ilgi gördü.

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