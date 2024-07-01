AK Parti Milletvekili Karaismailoğlu'ndan "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" mesajı

AK Parti Trabzon Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaismailoğlu, mesajında, Kabotaj Bayramı'nın Türkiye'nin denizcilik endüstrisini geliştirme çabalarını ve denizlerdeki bağımsızlığını simgelediğini belirterek, denizcilik kahramanları ve aziz şehitleri saygıyla andığını vurguladı.

Kabotajla denizcilik sektöründe yeni iş imkanları üretildiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Denizcilik endüstrisini ve yan sektörlerini destekleyerek gemi yapımı, bakım ve onarım hizmetleri gibi alanlarda yerel sanayinin gelişmesini sağladık, yerel iş gücünün istihdam edilmesini teşvik ederek denizcilik sektöründe ve yan sektörlerde yeni iş imkanları ürettik." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, denizciliğin Türk tarihinde önemli yeri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Denizcilik, tarih boyunca Türk milleti için büyük öneme sahip olmuş, ülkemiz coğrafi konumu ve zengin deniz kaynaklarıyla deniz ticaretinin merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Denizler tarihsel süreçte ticaretin yanı sıra toplumlararası kültürel etkileşimlerin de önemli bir parçası ve aracı olmuştur. Kabotaj Bayramı aynı zamanda bu denizcilik mirasının kutlandığı ve denizcilik kültürünün gelecek nesillere aktarıldığı önemli bir vesiledir."