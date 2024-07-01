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        KTÜ Koru Otel "4 Yıldızlı Otel Belgesi" almaya hak kazandı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Koru Otel, Kültür ve Turizm Bakanlığından "4 Yıldızlı Otel Belgesi" aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:55 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:55
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        KTÜ Koru Otel "4 Yıldızlı Otel Belgesi" almaya hak kazandı
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Koru Otel, Kültür ve Turizm Bakanlığından "4 Yıldızlı Otel Belgesi" aldı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 2011'de KTÜ'nün turizm markası olarak kurulan ve 110 oda kapasitesiyle konaklama sektöründe hizmet vermeye başlayan KTÜ Koru Otel, Bakanlığın belgelendirme süreçlerinin ardından Turizm İşletme Belgesi (4 Yıldızlı Otel Belgesi) almaya hak kazandı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon'un turizmine katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Koru Otel'in, 4 Yıldızlı Otel Belgesi almış olmasından büyük memnuniyet ve gurur duymaktayız. Bu başarı, üniversitemizin kaliteli hizmet anlayışının ve misafirlerimize sunduğumuz konforun bir göstergesidir. Koru Otel'in bu önemli belgeyi alması hem üniversitemiz hem de bölgemiz adına büyük kazançtır. Emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Otel müdürü Öğretim Görevlisi Yakup Heyal de misafirlerin beklentilerini aşmak ve konforlu konaklama imkanları sunmak için sürekli çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Hizmet içi eğitimler, paydaşlarla güçlü işbirlikleri ve kalite akreditasyon süreçleri, sürekli gelişim yolundaki adımlarımızı belirliyor. Bu belge, bizi daha da ileri taşıyacak ve gelecekteki misafirlerimize daha da yüksek standartlarda hizmet verebilme konusundaki kararlılığımızı pekiştirecektir. Süreç içerisinde sağlamış olduğu desteklerinden ötürü Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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