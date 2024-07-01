KTÜ Koru Otel "4 Yıldızlı Otel Belgesi" almaya hak kazandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Koru Otel, Kültür ve Turizm Bakanlığından "4 Yıldızlı Otel Belgesi" aldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 2011'de KTÜ'nün turizm markası olarak kurulan ve 110 oda kapasitesiyle konaklama sektöründe hizmet vermeye başlayan KTÜ Koru Otel, Bakanlığın belgelendirme süreçlerinin ardından Turizm İşletme Belgesi (4 Yıldızlı Otel Belgesi) almaya hak kazandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon'un turizmine katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Koru Otel'in, 4 Yıldızlı Otel Belgesi almış olmasından büyük memnuniyet ve gurur duymaktayız. Bu başarı, üniversitemizin kaliteli hizmet anlayışının ve misafirlerimize sunduğumuz konforun bir göstergesidir. Koru Otel'in bu önemli belgeyi alması hem üniversitemiz hem de bölgemiz adına büyük kazançtır. Emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.