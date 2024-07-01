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        Zabıta ekipleri Uzungöl'de dilencilere yönelik çalışma yaptı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, turizm merkezi Uzungöl'de dilencilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:19 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:19
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        Zabıta ekipleri Uzungöl'de dilencilere yönelik çalışma yaptı
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, turizm merkezi Uzungöl'de dilencilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dilencilerle mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştiren Zabıta Dairesine bağlı ekiplerin, Uzungöl'de vatandaşlara rahatsızlık veren dilencilere yönelik uygulamalarda 3'ü yabancı uyruklu 12 kişi hakkında işlem yaptığı belirtildi.

        Turistlerin ve vatandaşların huzurunu kaçıran, insani duyguları sömüren hiçbir faaliyete izin verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, "Amacımız şehrimizde her anlamda, her yerde huzuru sağlamak. Vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Bu tür haksız kazanç elde etmeye çalışan, huzursuzluk veren kişilere itibar etmesinler. Herhangi olumsuz bir durumda bize bildirsinler. Denetim faaliyetlerimiz aralıksız sürecek." ifadelerine yer verildi.

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