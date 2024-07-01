TKDK Trabzon-Rize İl Koordinatörü Aydoğdu, yatırımcıları davet etti

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon-Rize İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, IPARD 3 programı 2. çağrıda Türkiye genelinde toplam 80 milyon avro hibe dağıtılacağını bildirdi.

Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, TKDK'nin 28 Haziran'da 2. başvuru çağrı ilanına çıktığını belirtti.

Çağrı kapsamında desteklenecek sektörler hakkında bilgi veren Aydoğdu, "Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları. Bu sektörlerde yapılacak yatırımlar inşaat harcamaları, makine-ekipman alımları, proje hazırlama, görünürlük ve danışmanlık ücretleri destek kapsamında olacak." ifadelerini kullandı.