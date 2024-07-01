TKDK Trabzon-Rize İl Koordinatörü Aydoğdu, yatırımcıları davet etti
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon-Rize İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, IPARD 3 programı 2. çağrıda Türkiye genelinde toplam 80 milyon avro hibe dağıtılacağını bildirdi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon-Rize İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, IPARD 3 programı 2. çağrıda Türkiye genelinde toplam 80 milyon avro hibe dağıtılacağını bildirdi.
Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, TKDK'nin 28 Haziran'da 2. başvuru çağrı ilanına çıktığını belirtti.
Çağrı kapsamında desteklenecek sektörler hakkında bilgi veren Aydoğdu, "Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları. Bu sektörlerde yapılacak yatırımlar inşaat harcamaları, makine-ekipman alımları, proje hazırlama, görünürlük ve danışmanlık ücretleri destek kapsamında olacak." ifadelerini kullandı.
Aydoğdu, şunları kaydetti:
"Bu başlıklar altında 5 bin avrodan 500 bin avroya kadar olan yatırımlara yüzde 60 ile yüzde 75 arasında değişen oranlarda hibe desteği verilecek, aynı zamanda yatırımcıların proje kapsamında yapacakları uygun harcamalarda yüzde 20 oranında KDV muafiyetleri olacak. Trabzon ve Rize'nin kalkınması adına büyük bir fırsat olan TKDK 2. başvuru çağrı ilanının müracaatları 12 Temmuz saat 09.00'da başlayıp 16 Ağustos 18.00'de son bulacaktır. Trabzon ve Rize'nin bu desteklerden maksimum düzeyde faydalanmasını istiyoruz. Bu sebeple yatırım yapmak isteyenleri vakit kaybetmeden bilgi almaya davet ediyorum. Gelin, Trabzon ve Rize illerimizi beraber kalkındıralım. Proje başvuru çağrı ilanının başta Trabzon ve Rize yatırımcıları olmak üzere tüm yatırımcılarımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. Haydi Trabzon, Haydi Rize Şimdi proje zamanı."
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