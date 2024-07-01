Trabzon'da kadınlara 14 branşta kurs veriliyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ayasofya El Sanatları Merkez Kursları, kadınlara 14 branşta eğitim veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mesleki yetenekleri geliştirilen kadınları aktif üreticilere dönüştürmeyi ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katkıda bulunmayı hedefleyen projeler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Ayasofya El Sanatları Merkez Kurslarında, tığ örücülüğü, resim, tezhip, mısır püskülünden ev ürünleri yapımı, çinicilik, kadın giysi hazırlama, geleneksel el nakışları, hediyelik eşya hazırlama, hasır örücülüğü, sepet örücülüğü, ipek halı dokuma, keşan dokuma, yöresel kıyafet tasarımı ve dikimi ile gümüş kazaziye alanında eğitimler veriliyor.