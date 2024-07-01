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        Eski Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Özbak, vefatının 8'inci yılında anıldı

        Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulunun eski başkanlarından Ali Özbak, vefatının 8'inci yılında mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 20:48 Güncelleme: 01.07.2024 - 20:48
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        Eski Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Özbak, vefatının 8'inci yılında anıldı
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        Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulunun eski başkanlarından Ali Özbak, vefatının 8'inci yılında mezarı başında anıldı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, anma törenine Özbak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ekşi, divan başkanlık kurulu başkanı Mahmut Ören, eski asbaşkanlar İskender Önal ve Nevzat Şakar ile eski divan başkanlık kurulu başkanı Ali Sürmen katıldı.

        Mahmut Ören, törende, Trabzonspor tarihinde çok önemli yeri olan Özbak'ı saygı, sevgi ve özlemle andığını belirtti.

        Özbak'ın her zaman Trabzonspor'un yanında bulunan, sevincini ve üzüntüsünü yüreğinde hisseden bir büyüğü olduğunu vurgulayan Ören, "Her platformda Trabzonspor'un savunucusu oldu ve hakkını sonuna kadar aradı. O, Trabzonspor'un hafızası olarak bizlere rehber olacak kitaplar yazdı ve bıraktı. Bizler, Ali ağabeyimizin benimsediği kuruluş felsefesinden hareketle Trabzonspor'a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

        Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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