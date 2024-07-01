Trabzonspor'da yeni sezon kombine biletleri 3 Temmuz'da satışa sunulacak

Trabzonspor Kulübünde, 2024-2025 sezonunun kombine biletleri 3 Temmuz Çarşamba günü satışa çıkacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo-mavili takımın Papara Park'ta oynayacağı tüm resmi müsabakalarında geçerli olacak kombine biletlerin satışının 3 Temmuz'da başlayacağı belirtildi.

Satışların ilk 5 gününde 2023-2024 sezonu kombine sahibi taraftarların öncelik hakkı olacağına işaret edilen açıklamada, genel satışa ise 8 Temmuz Pazartesi saat 16.00'da başlanacağı aktarıldı.

Satışlarda geçen yıla göre bazı değişiklikler yapıldığı, bu sezon güney alt, kuzey alt ve doğu alt J blok tribünleri için kombine satışı olmayacağı kaydedilen açıklamada, fiyatların VIP Platinum B Blok 50 bin lira, VIP Platinum A-C Blok 45 bin lira, VIP Gold 35 bin lira, VIP Silver 25 bin lira, batı alt/üst 10 bin lira, doğu alt/üst 8 bin lira, fırtına 7 bin lira, güney/kuzey üst 5 bin lira olarak belirlendiği açıklandı.

Eski kombine sahiplerine, 2023-2024 sezonunda sahip oldukları tribün için yüzde 15 indirim uygulanacağı ifade edilen açıklamada, kulübün aidat borcu bulunmayan aktif üyelerinin kombine biletlerini yüzde 10 indirim hakkıyla satın alabileceği bildirildi. Açıklamada, öğrenci taraftarların sadece kuzey üst tribünde geçerli olmak üzere kombine biletlerini yüzde 50 indirim hakkıyla satın alabileceği belirtilerek, kadın taraftarlara ise VIP Platinum tribünü hariç yüzde 25 indirim uygulanacağı, söz konusu indirimli kombinelerin transfere kapalı olacağı aktarıldı.