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        Trabzonspor'da yeni sezon kombine biletleri 3 Temmuz'da satışa sunulacak

        Trabzonspor Kulübünde, 2024-2025 sezonunun kombine biletleri 3 Temmuz Çarşamba günü satışa çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 21:13 Güncelleme: 01.07.2024 - 21:13
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        Trabzonspor'da yeni sezon kombine biletleri 3 Temmuz'da satışa sunulacak
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        Trabzonspor Kulübünde, 2024-2025 sezonunun kombine biletleri 3 Temmuz Çarşamba günü satışa çıkacak.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo-mavili takımın Papara Park'ta oynayacağı tüm resmi müsabakalarında geçerli olacak kombine biletlerin satışının 3 Temmuz'da başlayacağı belirtildi.

        Satışların ilk 5 gününde 2023-2024 sezonu kombine sahibi taraftarların öncelik hakkı olacağına işaret edilen açıklamada, genel satışa ise 8 Temmuz Pazartesi saat 16.00'da başlanacağı aktarıldı.

        Satışlarda geçen yıla göre bazı değişiklikler yapıldığı, bu sezon güney alt, kuzey alt ve doğu alt J blok tribünleri için kombine satışı olmayacağı kaydedilen açıklamada, fiyatların VIP Platinum B Blok 50 bin lira, VIP Platinum A-C Blok 45 bin lira, VIP Gold 35 bin lira, VIP Silver 25 bin lira, batı alt/üst 10 bin lira, doğu alt/üst 8 bin lira, fırtına 7 bin lira, güney/kuzey üst 5 bin lira olarak belirlendiği açıklandı.

        Eski kombine sahiplerine, 2023-2024 sezonunda sahip oldukları tribün için yüzde 15 indirim uygulanacağı ifade edilen açıklamada, kulübün aidat borcu bulunmayan aktif üyelerinin kombine biletlerini yüzde 10 indirim hakkıyla satın alabileceği bildirildi.

        Açıklamada, öğrenci taraftarların sadece kuzey üst tribünde geçerli olmak üzere kombine biletlerini yüzde 50 indirim hakkıyla satın alabileceği belirtilerek, kadın taraftarlara ise VIP Platinum tribünü hariç yüzde 25 indirim uygulanacağı, söz konusu indirimli kombinelerin transfere kapalı olacağı aktarıldı.

        Trabzonspor logolu kredi kartı sahiplerine yüzde 10 indirim uygulanacağına işaret edilen açıklamada, "Kombine satın almak isteyen taraftarlarımızın Passolig kart vizesinin 1 Haziran 2025'e kadar uzatılmış olması gerekmektedir. Kombine satışlarımız yalnızca Trabzonspor logolu Passolig kartlarına yapılabilmektedir. Trabzonspor logolu Passolig kart sahipleri TFF ya da logosuz kart dışında, başka bir takımın logolu kartına sahipse kombine alamayacaktır." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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