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        Trabzon'da TRT sanatçısı Eyüboğlu 61. sanat yılını kutladı

        Trabzon'da TRT sanatçısı İhsan Eyüboğlu, 61. sanat yılını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:22 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:22
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        Trabzon'da TRT sanatçısı Eyüboğlu 61. sanat yılını kutladı
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        Trabzon'da TRT sanatçısı İhsan Eyüboğlu, 61. sanat yılını kutladı.

        Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, TRT Bölge Sanatçısı Eyüboğlu'nun 61. sanat yılı dolayısıyla Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi'nde düzenlenen kutlama programına katıldı.

        Kaya, sanatçı İhsan Eyüboğlu'nun sesi, şiirleri ve besteleriyle sanat hayatına büyük katkılar sağladığını belirterek, "İhsan ağabeyim çok tanınan, sevilen bir şahsiyet ve hepimizin değerlisi. 61 yıldır Trabzon sanat hayatına çok değerli katkılar yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

        Aynı zamanda Eyüboğlu'nun 80. yaş günü olduğuna işaret eden Kaya, "İhsan ağabeyimin doğum gününü kutluyorum. Onun gibilerin sayısı çok olsun istiyorum. Huzurunuzda sanat hayatımıza ve bu kente kattıkları için kendisine teşekkür ediyorum. Ben kendisine nice eserler üretebileceği sağlıklı, uzun, mutlu ve güzel bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Eyüboğlu da kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, doğum günü pastasını kesti.

        Programda Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Necla Kaçan, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batma ve Eyüboğlu'nun sanatçı dostları, ailesi ve sevenleri de yer aldı.

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