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        Trabzon'da elektrikli otobüslerin ilk test sürüşü yapıldı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince elektrikli otobüslerin ilk test sürüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:57 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:57
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        Trabzon'da elektrikli otobüslerin ilk test sürüşü yapıldı
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesince elektrikli otobüslerin ilk test sürüşü gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesine bağlı ulaşım şirketi Trabzon Ulaşım AŞ'nin toplu taşıma araç filosuna 31 elektrikli otobüs ekleyerek şehir içi ulaşımı daha konforlu ve çevreci hale getirmeyi hedeflediği belirtildi.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in öncülüğündeki ilk test sürüşünün, Yomra-Arsin hattında gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların sahil peronundan başlayan ücretsiz test sürüşüne yoğun ilgi gösterdiği aktarıldı.

        Açıklamada, filonun, ilk etapta 16, ikinci etapta ise 15 olmak üzere toplam 31 elektrikli otobüsle güçlendirileceğine işaret edilerek, "Yenilikçi ve sürdürülebilir ulaşım araçları Beşikdüzü-Of arasında sahil bandında hizmet vererek Trabzonlulara daha temiz ve sessiz ulaşım imkanı sunacak. Elektrikli otobüsler, düşük emisyon değerleri ve enerji verimliliği ile çevreye duyarlılığı artırırken, aynı zamanda yakıt maliyetlerini de azaltarak ekonomik çözüm sunuyor. Bu kapsamda elektrikli otobüslerimizin kullanımıyla karbon salınımını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Yeni elektrikli otobüslerin şarj istasyonlarının kurulumu için çalışmaların hızla başlatılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şarj altyapısının en kısa sürede tamamlanması için gereken tüm adımlar atılmakta olup Trabzon halkının konforlu ve kesintisiz ulaşım hizmeti alması sağlanacaktır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak daha yaşanabilir bir Trabzon için yatırımlarımıza devam ediyor ve halkımıza en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Elektrikli otobüslerimizin şehir trafiğine katılmasıyla hem çevremizi koruma yolunda büyük bir adım atacak hem de modern ve konforlu ulaşım seçenekleri sunarak yaşam kalitesini yükselteceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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