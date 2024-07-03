Trabzon'da A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te çeyrek finale kalması coşkuyla kutlandı
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi Trabzon'da coşkuyla kutlandı.
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi Trabzon'da coşkuyla kutlandı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından şehir merkezinde araçlarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar, daha sonra Trabzon Meydan Parkı'nda bir araya gelerek horon ve kol bastı oynadı.
Ellerinde Türk bayraklarla kutlamada bulunan vatandaşlar, Milli Takım lehine tezahüratlar ve marşlarla kutlamaya devam etti.
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