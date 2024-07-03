Trabzon'da A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te çeyrek finale kalması coşkuyla kutlandı

Ellerinde Türk bayraklarla kutlamada bulunan vatandaşlar, Milli Takım lehine tezahüratlar ve marşlarla kutlamaya devam etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından şehir merkezinde araçlarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar, daha sonra Trabzon Meydan Parkı'nda bir araya gelerek horon ve kol bastı oynadı.

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