Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te çeyrek finale kalması coşkuyla kutlandı

        Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi Trabzon'da coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 01:33 Güncelleme: 03.07.2024 - 01:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te çeyrek finale kalması coşkuyla kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi Trabzon'da coşkuyla kutlandı.

        Maçın bitiş düdüğünün ardından şehir merkezinde araçlarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar, daha sonra Trabzon Meydan Parkı'nda bir araya gelerek horon ve kol bastı oynadı.

        Ellerinde Türk bayraklarla kutlamada bulunan vatandaşlar, Milli Takım lehine tezahüratlar ve marşlarla kutlamaya devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Tarih yazdı!
        Tarih yazdı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Ünlülerden milli gurur
        Ünlülerden milli gurur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Biden'a kendi partisinden 'çekil' çağrısı
        Biden'a kendi partisinden 'çekil' çağrısı
        Abdurrahman Mustafa'dan açıklamalar
        Abdurrahman Mustafa'dan açıklamalar
        İki çocuğunu rehin alıp öldürdü!
        İki çocuğunu rehin alıp öldürdü!
        Hindistan'da izdiham faciası: 116 ölü
        Hindistan'da izdiham faciası: 116 ölü
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        Hollanda çeyrek bileti aldı
        Hollanda çeyrek bileti aldı
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'un Macaristan kampı sürüyor
        Trabzonspor'un Macaristan kampı sürüyor
        Trabzon'da elektrikli otobüslerin ilk test sürüşü yapıldı
        Trabzon'da elektrikli otobüslerin ilk test sürüşü yapıldı
        Trabzon'da bir araya gelen 14 ülkenin sanatçıları barışın resmini yaptı
        Trabzon'da bir araya gelen 14 ülkenin sanatçıları barışın resmini yaptı
        Trabzonspor'un kampında oyunculara dayanıklılık testi
        Trabzonspor'un kampında oyunculara dayanıklılık testi
        Trabzon'da TRT sanatçısı Eyüboğlu 61. sanat yılını kutladı
        Trabzon'da TRT sanatçısı Eyüboğlu 61. sanat yılını kutladı
        KTÜ'de Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Töreni düzenlendi
        KTÜ'de Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Töreni düzenlendi