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        Trabzon Büyükşehir Belediyesinden kaya düşme tehlikesi için önlem

        Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Değirmendere ile Esentepe mahalleleri arasında bulunan tehlikeli yamaca çelik ağ kaplaması örüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 15:26 Güncelleme: 03.07.2024 - 15:26
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesinden kaya düşme tehlikesi için önlem
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Değirmendere ile Esentepe mahalleleri arasında bulunan tehlikeli yamaca çelik ağ kaplaması örüldü.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, Değirmendere ve Esentepe mahalleleri arasında yer alan Sefer Özgür Caddesi üzerindeki tehlikeli yamacın güvenliğini sağlamak için çelik kafes ağ kaplama işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

        Çelik kafes ağ kaplama işlemiyle olası taş düşmesi riskinin minimize edileceği aktarılan açıklamada, belediye ekiplerinin, çevre güvenliğini artırmak amacıyla periyodik kontroller yaparak gerektiğinde ek önlemler alacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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