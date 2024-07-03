Trabzon Büyükşehir Belediyesinden kaya düşme tehlikesi için önlem

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, Değirmendere ve Esentepe mahalleleri arasında yer alan Sefer Özgür Caddesi üzerindeki tehlikeli yamacın güvenliğini sağlamak için çelik kafes ağ kaplama işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.