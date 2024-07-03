Trabzon'da kelebek hastası Ayşenur için 120 metrelik beton yol asfaltlandı

Baba Adem Seymen ve kızı Ayşenur Aşkım, yolun asfaltlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Akoluk Mahallesi'nde ikamet eden Adem Seymen, 20 yaşındaki kızı Ayşenur Aşkım'ın sağlığı için evine giden beton yolun asfaltla kaplanması talebinde bulundu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen epidermolizis bülloza hastası Ayşenur Aşkım Seymen'in toza maruz kalmaması için evine giden 120 metrelik beton yol asfaltlandı.

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