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        Trabzon'da kelebek hastası Ayşenur için 120 metrelik beton yol asfaltlandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen epidermolizis bülloza hastası Ayşenur Aşkım Seymen'in toza maruz kalmaması için evine giden 120 metrelik beton yol asfaltlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 17:37 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:37
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        Trabzon'da kelebek hastası Ayşenur için 120 metrelik beton yol asfaltlandı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen epidermolizis bülloza hastası Ayşenur Aşkım Seymen'in toza maruz kalmaması için evine giden 120 metrelik beton yol asfaltlandı.

        Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Akoluk Mahallesi'nde ikamet eden Adem Seymen, 20 yaşındaki kızı Ayşenur Aşkım'ın sağlığı için evine giden beton yolun asfaltla kaplanması talebinde bulundu.

        Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 120 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki beton yolu asfaltla kapladı.

        Baba Adem Seymen ve kızı Ayşenur Aşkım, yolun asfaltlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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