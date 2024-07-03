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        Atatürk'ün sevdiği şarkılar, Büyük Önder'in adını taşıyan köşkte seslendirilecek

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekibinin Atatürk Köşkü'nde çarşamba günleri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendireceği müzik dinletisinin ilki yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 18:11 Güncelleme: 03.07.2024 - 18:11
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        Atatürk'ün sevdiği şarkılar, Büyük Önder'in adını taşıyan köşkte seslendirilecek
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekibinin Atatürk Köşkü'nde çarşamba günleri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendireceği müzik dinletisinin ilki yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasında, belediyenin kültürel etkinliklerinin, şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve tanıtılmasına önemli katkıda bulunduğu belirtildi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetinin bir bölümünü yazdığı, Trabzon'un en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Atatürk Köşkü'nde farklı bir etkinliğe imza atıldığına işaret edilen açıklamada, Atatürk'ün sevdiği şarkıların, Büyükşehir Belediyesi bando ve mehter ekibi tarafından ziyaretçiler için seslendirilmeye başlandığı aktarıldı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ziyaretçilerden Turhan Eymen Birinci, "Atatürk'ün sevdiği şarkıları Atatürk Köşkü'nde dinlemek büyük keyif. Trabzon Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Trabzon'a Sakarya'dan gelen Ülkü Akbulak ise "Atatürk'e saygımız ve sevgimiz sonsuz. Burası görülmeye değer. Müzik dinletisi de yorgunluğumuzun üzerine iyi geldi. Atatürk'ü sevdiği şarkılarla anmak çok güzel. Özel bir konser tadında. Hem ziyaret hem müzik ziyafeti, daha ne olsun? Böyle bir etkinlikte emeği geçenleri tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Zehranur Yanılmaz ise etkinliği beğendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Çok güzel bir etkinlik olmuş. Orkestra başarılı. Bizi eskilere götürüyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e bu farklı havayı bize yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Bir tarafta tarihin kokusu, diğer tarafta dinlemeye doyamayacağımız, Atatürk'ün de çok sevdiği şarkılar var. Muhteşem bir his, çok keyif aldık."

        Atatürk Köşkü'nde müzik dinletisi, her hafta çarşamba günü saat 13.00'te başlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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