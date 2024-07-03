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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü

        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 18:14 Güncelleme: 03.07.2024 - 18:14
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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü
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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

        İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Kadir Bekar, Gazzelilerin vatanlarında kalmalarının bedelini ödediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Öldürülmek pahasına memleketlerinden vazgeçmeyen onurlu analara, babalara selam olsun. Zulme sessiz kalmayan, gücü yettiğince zalimin karşısına dikilen vicdanlı insanlara selam olsun. Bugün burada insanlığın ortak vicdanını yaralayan ve hepimizi derin bir acıya boğan Gazze'deki zulme karşı çıkmak, bu zulme karşı sesimizi yükseltmek ve harekete geçmek üzere toplanmış bulunuyoruz."

        Grup, duanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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