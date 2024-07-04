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        Doğu Karadeniz'den 6 ayda yaklaşık 793,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2024'ün ocak-haziran döneminde yapılan ihracat tutarı 793 milyon 472 bin 839 dolar oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:21 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:21
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        Doğu Karadeniz'den 6 ayda yaklaşık 793,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı
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        Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2024'ün ocak-haziran döneminde yapılan ihracat tutarı 793 milyon 472 bin 839 dolar oldu.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 6 ayında Trabzon'dan 612 milyon 571 bin 550, Rize'den 103 milyon 557 bin 591, Artvin'den 44 milyon 586 bin 795, Gümüşhane'den 32 milyon 756 bin 903 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

        Söz konusu dönemde bölgeden en fazla ihracat yapılan sektörün 373 milyon 168 bin 519 dolarla fındık olduğuna işaret eden Kalyoncu, fındık sektörünü sırasıyla 111 milyon 856 bin 62 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 97 milyon 975 bin 655 dolarla yaş meyve sebze, 83 milyon 781 bin 625 dolarla maden ve metaller, 18 milyon 788 bin 276 dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinin izlediğini aktardı.

        Kalyoncu, bölgeden yılın ilk 6 ayında 132 ülkeye ihracat yapıldığını ifade ederek, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu kaydetti.

        Japonya, Tunus, Güney Kore Cumhuriyeti, Tacikistan, Panama, Moğolistan, Letonya, Komor Adaları ve İzlanda'ya ihracatta önemli artış yaşandığına dikkati çeken Kalyoncu, geçen senenin aynı döneminden farklı olarak Venezuela, Sri Lanka, Mauritius, Filistin, Nijer, Palau, Bahamalar, Bahreyn, Afganistan, Saint Lucia ve Barbados'un aralarında bulunduğu 14 ülkeye ürün satıldığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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