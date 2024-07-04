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        Trabzon'da kaybolan çocuk zabıta ekiplerinin çalışması sonucu ailesine kavuştu

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kaybolan yabancı uyruklu çocuğu ailesine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:11 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:11
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        Trabzon'da kaybolan çocuk zabıta ekiplerinin çalışması sonucu ailesine kavuştu
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kaybolan yabancı uyruklu çocuğu ailesine teslim etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ganita Sahil Parkı'nda devriye gezen Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ailesini kaybeden yabancı uyruklu çocuk buldu.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Körfez ülkelerinden Trabzon'a tatil için gelen bir kişinin panik halinde hareket ettiğini belirledi.

        Ekipler çocuğu, ebeveyni olduğu anlaşılan bu kişiye teslim etti.

        Açıklamada, devriye faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği belirtilerek, "Şehrimizde yaşayan herkesin güven ve huzur içinde zaman geçirmesi için ekiplerimiz her zaman görev başında olacak. Vatandaşlarımız ve turistler, herhangi bir olumsuzluk yaşadıklarında bize başvurabilirler." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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