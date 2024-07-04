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        Trabzon Kent Konseyi başkanlığına yeniden Hasan Karal seçildi

        Trabzon Kent Konseyi Başkanlığına Hasan Karal yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:02 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:02
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        Trabzon Kent Konseyi başkanlığına yeniden Hasan Karal seçildi
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        Trabzon Kent Konseyi Başkanlığına Hasan Karal yeniden seçildi.

        Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen 19. Olağan Genel Kurulunda, Murat Çavga ve Hasan Karal başkanlığındaki iki listeyle seçime gidildi.

        Karal, rakibinin 114 oy aldığı seçimde 146 oyla yeniden başkan seçildi.

        Genel kurulda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kent Konseyinde bugüne dek önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

        Belediye ve Kent Konseyinin işbirliği halinde olduğunun altını çizen Genç, şunları kaydetti:

        "Şehir yönetimi için halkın iradesini teslim alan yöneticilerin çok önemli bir istişare organı olan Kent Konseyi'nde bugüne kadar güzel çalışmalar yapıldı. Bir taraftan konseyi oluşturan şehrin bütün dinamikleri kendi meslek alanlarında faaliyetler yürütürken diğer taraftan da yaşadıkları şehrin sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm üretmek konusunda kıymetli çalışmalara imza atıyor. Tarih, kültür, sanat, eğitim, ticaret ve sağlık merkezi hüvviyetine ulaşmaya çalışan bu bölgenin önemli dinamiği olan Trabzon'umuzda kent konseylerimizce güzel çalışmalara imza atıldı. Kent Konseyimizin değerli görüşlerine, değerli çalışmalarına itimat etmek, onları alıp kendi meclislerimizde istişare etmek ve icra organına taşımak bizlerin temel görevidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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