Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da Hollanda-Türkiye maçı için dev ekran kurulacak

        Ortahisar Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye'nin Hollanda ile yapacağı karşılaşma için dev ekran kuracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 13:22 Güncelleme: 05.07.2024 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da Hollanda-Türkiye maçı için dev ekran kurulacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ortahisar Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye'nin Hollanda ile yapacağı karşılaşma için dev ekran kuracak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hollanda-Türkiye karşılaşması için Avni Aker Millet Bahçesi'ne yarın kurulacak dev ekranda vatandaşlar maç heyecanını yaşayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bütün Trabzonluları Avni Aker Millet Bahçesi'ne A Milli Takıma destek olmaya davet etti.

        Kaya, A Milli Futbol Takımının kalite, inanmışlık ve mücadele olarak turnuvanın en gözde takımı olduğuna vurgu yaparak, "Turnuvanın başından beri gösterdiği mücadeleyle hepimizi gururlandırdı ve tarih yazmaya devam ediyor. Bu tarihi anlara tanıklık etmek için Trabzonlu hemşerilerimizi Hollanda maçını hep birlikte tek yürek olarak izlemeye davet ediyorum. Bizlere büyük bir onur ve sevinç yaşatan Milli Takımımıza Avni Aker ruhuyla gönülden destek olalım. Tüm Trabzonluları sandalyesini ve minderini alarak bu coşkuya eşlik etmeye bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"
        Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        Çinliler üretim için masada
        Çinliler üretim için masada
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avam Kamarası'na seçilen ilk Kıbrıslı Türk
        Avam Kamarası'na seçilen ilk Kıbrıslı Türk
        Babasına siper oldu canını verdi!
        Babasına siper oldu canını verdi!
        "Yatırımcı ilgisi artıyor, risk primimiz geriliyor"
        "Yatırımcı ilgisi artıyor, risk primimiz geriliyor"
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        Gürültü kirliliğine karşı "yeşil koridor" önerisi
        Gürültü kirliliğine karşı "yeşil koridor" önerisi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Marmara'da batan gemiyle ilgili bilirkişi raporu hazırlandı!
        Marmara'da batan gemiyle ilgili bilirkişi raporu hazırlandı!
        Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı
        Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Eski eşinin arkadaşını sokakta öldürdü! Kuşadası'nda dehşet!
        Eski eşinin arkadaşını sokakta öldürdü! Kuşadası'nda dehşet!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Tahminlerde yer almadılar
        Tahminlerde yer almadılar

        Benzer Haberler

        Trabzon Kent Konseyi başkanlığına yeniden Hasan Karal seçildi
        Trabzon Kent Konseyi başkanlığına yeniden Hasan Karal seçildi
        Trabzonsporlu futbolcular Szeged'i gezdi
        Trabzonsporlu futbolcular Szeged'i gezdi
        Trabzonspor'un Macaristan kampı sürüyor
        Trabzonspor'un Macaristan kampı sürüyor
        Hollanda-Türkiye maçı, Trabzon'da kurulacak dev ekrandan izlenecek
        Hollanda-Türkiye maçı, Trabzon'da kurulacak dev ekrandan izlenecek
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi 18 ilçede cenaze hizmeti veriyor
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi 18 ilçede cenaze hizmeti veriyor
        Çim biçme makinesinin bacağını kestiği kadın öldü
        Çim biçme makinesinin bacağını kestiği kadın öldü