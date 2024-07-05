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        Trabzon'da 14 ülkenin sanatçılarına sertifikaları verildi

        Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğinin düzenlediği "12. Uluslararası Sanatçı Buluşması" kapsamında bir araya gelen sanatçılar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Eyof Restoran'da bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 15:34 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:34
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        Trabzon'da 14 ülkenin sanatçılarına sertifikaları verildi
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        Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğinin düzenlediği "12. Uluslararası Sanatçı Buluşması" kapsamında bir araya gelen sanatçılar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Eyof Restoran'da bir araya geldi.

        Türkiye'nin yanı sıra Malezya, Gürcistan, İran, Arnavutluk, Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi, Bulgaristan, Ürdün, Pakistan, Gana, Afganistan, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Irak'tan sanatçılar, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünya Sanatçıları Gözüyle Trabzon" sloganıyla düzenlenen etkinlikte yer aldı.

        Etkinlik kapsamında Dernek Başkanı Şükran Üst, sanatçılara sertifikalarını takdim etti.

        Üst, 12. Uluslararası Sanatçı Buluşması kapsamında 14 ülkeden gelen sanatçıların, beş gün boyunca çeşitli etkinliklere katılarak sanatlarını icra ettiğini söyledi.

        Her yıl farklı ülkelerden gelen sanatçılarla hem kültür hem de sanat alışverişinde bulunduklarını belirten Üst, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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