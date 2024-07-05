Trabzon'da 14 ülkenin sanatçılarına sertifikaları verildi

Her yıl farklı ülkelerden gelen sanatçılarla hem kültür hem de sanat alışverişinde bulunduklarını belirten Üst, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Üst, 12. Uluslararası Sanatçı Buluşması kapsamında 14 ülkeden gelen sanatçıların, beş gün boyunca çeşitli etkinliklere katılarak sanatlarını icra ettiğini söyledi.

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğinin düzenlediği "12. Uluslararası Sanatçı Buluşması" kapsamında bir araya gelen sanatçılar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Eyof Restoran'da bir araya geldi.

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