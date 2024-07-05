Trabzon'da sevenleri merhum yazar Hüseyin Albayrak'ı andı

Trabzon'da merhum araştırmacı yazar Hüseyin Albayrak için Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde anma ve kitap imza programı düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şube Başkanlığı iş birliğinde hazırlanan programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna, araştırmacı yazar Tahir Orhan, yazar Hüseyin Albayrak yakınları, yazarlar ve çok sayıda kişi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, "Üreten, değerler ortaya çıkartan, hem de ülkenin fikriyatına da katkı sağlayan değerli bir şehir Trabzon. Böyle özellikli bir şehrin insanlarını anmak, anlamak, onların yaşarken de kıymetini bilmenin bu şehrin bir yöneticisi olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Genç, Albayrak'ın, şehrin çok kıymetli bir değeri ve ağabeyi olduğuna işaret ederek, "Milli mücadele dönemindeki basını anlatan çok önemli bir eseri Ortahisar Belediyesi olarak biz Kültür Yayınlarımız içerisinde bastık. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüzdü. Allah gani gani rahmet eylesin. Eserleri Trabzon tarihine hizmet edecek." değerlendirmesinde bulundu.