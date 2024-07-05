"Astoria Grande" kruvaziyeri 995 yolcusuyla Trabzon'a geldi

Turistler, işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini görmek için limandan ayrıldı.

Samsun'dan sabah hareket eden, 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.

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