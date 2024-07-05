"Astoria Grande" kruvaziyeri 995 yolcusuyla Trabzon'a geldi
Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" kruvaziyeri, 995 yolcusu ve 434 kişilik mürettebatıyla Trabzon'a geldi.
Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" kruvaziyeri, 995 yolcusu ve 434 kişilik mürettebatıyla Trabzon'a geldi.
Samsun'dan sabah hareket eden, 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.
Turistler, işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini görmek için limandan ayrıldı.
Akşam saatlerinde kentten ayrılacağı belirtilen geminin, 19 Temmuz'da tekrar gelmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.