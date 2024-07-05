Trabzon'da hafızlık icazet merasimi düzenlendi

İl Müftüsü Selami Aydın, törende yaptığı konuşmada, hafızlığın önemine değinerek, "Bizler asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan, tarihin akışına yön veren aziz bir milletin evlatlarıyız. Kültür sanat ve medeniyet şehri kadim şehir Trabzon'umuzda 23 hafızımızın icazet merasimini gerçekleştiriyoruz. Şükürler olsun" dedi.

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