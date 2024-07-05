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        Trabzon'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 18:16 Güncelleme: 05.07.2024 - 18:16
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        Trabzon'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Özdil Mahallesi'nden ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan F.T. idaresindeki 34 PJG 507 plakalı otomobil, virajı alamayarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan N.T. M.N.T, H.D, A.T, S.D ve Ş.D yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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