Şalpazarı'nda kıraathanelerde masalara "kadına yönelik şiddete hayır" yazılı örtüler serilecek

Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki kıraathanelere, üzerinde "kadına yönelik şiddete hayır" yazılı masa örtüleri dağıtılmaya başlandı.

Vakfıkebir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı" kapsamında Şalpazarı'nda da çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ilçedeki kıraathanelere "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" ifadesinin yer aldığı masa örtüleri, düzenlenen törende dağıtıldı.

Bir kıraathanede yapılan törende konuşan Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Şiddetin insan hayatından tamamen çıkması için her türlü çabanın ve fedakarlığın gösterilmesi gerektiğini belirten Memiş, "Emek veren bütün personelimiz olmak üzere, kadınlarımızın, erkeklerimizin, çocuklarımızın her zaman yanında olduğumuzu söylüyorum. Bu anlamda ilçemizin daha huzurlu bir yer olmasını temenni ediyorum." dedi.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ise şiddetin yaşanmaması için mücadele ettiklerini ifade ederek, "Abalu Kıraathanesi'ni pilot kahve seçerek buradan başladık. Bunu tüm kahvehanelerimize yaygınlaştıracağız. Biz Türk toplumu olarak İslam inancı taşıyan vatandaşlar olarak kadına değil, her türlü canlıya yapılan şiddete karşıyız. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır. Kadınlar bizim annelerimiz, kızlarımız, eşlerimiz, her şeyimiz. Onları korumak bizim aynı zamanda hem vicdani, hem dini hem de asli görevlerimizden bir tanesidir." diye konuştu.