Trabzon Havalimanı'nı yılın ilk yarısında 1,5 milyonu aşkın yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nda yılın ilk yarısında 1 milyon 522 bin 273 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılı verilerine göre Trabzon Havalimanı'nda gerçekleşen uçak trafiğinin iç hatlarda 18 bin 987, dış hatlarda 7 bin 768 olmak üzere 26 bin 755 olduğunu belirtti.

Geçen yıl havalimanında iç hatlarda 2 milyon 696 bin 68, dış hatlarda 839 bin 834 olmak üzere 3 milyon 535 bin 902 yolcuya hizmet verildiğine işaret eden Uraloğlu, yük trafiğinin ise iç hatlarda 23 bin 28, dış hatlarda 14 bin 330 olmak üzere 37 bin 358 olarak gerçekleştiğini aktardı.