Trabzon'da doktoru darbettiği iddia edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı

Fatih Devlet Hastanesi acil servisine dün akşam başvuran S.N.K, nöbetçi doktor M.Y. tarafından muayene edilmişti. Muayene sonrası çıkan tartışmada S.N.K. ile A.S, M.Y'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Alınan bilgiye göre, dün Fatih Devlet Hastanesi acil servisinde nöbetçi doktor M.Y'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.N.K. (20) ile erkek arkadaşı olduğu öğrenilen A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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