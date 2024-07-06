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        Trabzon'da doktoru darbettiği iddia edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı

        Trabzon'da doktoru darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan hasta ve yakını, serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 01:24 Güncelleme: 06.07.2024 - 01:24
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        Trabzon'da doktoru darbettiği iddia edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı
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        Trabzon'da doktoru darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan hasta ve yakını, serbest bırakıldı.

        Alınan bilgiye göre, dün Fatih Devlet Hastanesi acil servisinde nöbetçi doktor M.Y'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.N.K. (20) ile erkek arkadaşı olduğu öğrenilen A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        S.N.K, Emniyet Müdürlüğünce serbest bırakılırken A.S. adliyeye sevk edildi.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan A.S, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliği gönderildi.

        A.S, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

        Başsavcılığın A.S. hakkında verilen karara itiraz edeceği öğrenildi.

        Fatih Devlet Hastanesi acil servisine dün akşam başvuran S.N.K, nöbetçi doktor M.Y. tarafından muayene edilmişti. Muayene sonrası çıkan tartışmada S.N.K. ile A.S, M.Y'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

        Hasta yakınının motosiklet kaskıyla vurması sonucu diz kapağı kırılan doktor M.Y, görev yaptığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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