Trabzon'da doktoru darbettiği iddia edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı
Trabzon'da doktoru darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan hasta ve yakını, serbest bırakıldı.
Trabzon'da doktoru darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan hasta ve yakını, serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, dün Fatih Devlet Hastanesi acil servisinde nöbetçi doktor M.Y'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.N.K. (20) ile erkek arkadaşı olduğu öğrenilen A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
S.N.K, Emniyet Müdürlüğünce serbest bırakılırken A.S. adliyeye sevk edildi.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan A.S, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliği gönderildi.
A.S, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
Başsavcılığın A.S. hakkında verilen karara itiraz edeceği öğrenildi.
Fatih Devlet Hastanesi acil servisine dün akşam başvuran S.N.K, nöbetçi doktor M.Y. tarafından muayene edilmişti. Muayene sonrası çıkan tartışmada S.N.K. ile A.S, M.Y'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Hasta yakınının motosiklet kaskıyla vurması sonucu diz kapağı kırılan doktor M.Y, görev yaptığı hastanede tedavi altına alınmıştı.
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