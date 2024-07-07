Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten hicri yılbaşı mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hicri yılbaşı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, İslam aleminin hicri yılbaşını idrak ettiğini belirtti.

Bu mübarek gün vesilesiyle tüm hemşehrilerinin hicri yeni yılını kutladığını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Yeni yılımızda, İslamiyet'i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Özellikle başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere, mazlum kardeşlerimize uygulanan soykırımın sona ermesini ve İslam aleminin huzura kavuşmasını temenni ediyorum. Zulüm altındaki tüm Müslüman kardeşlerimizin refaha erişeceği, barışın ve adaletin hakim olacağı bir yıl temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Hicri yılbaşını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum."