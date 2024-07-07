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        Trabzon'daki kullanılmayan NATO üssü alanının turizme kazandırılması hedefleniyor

        Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan ve 2010 yılından itibaren kullanılmayan NATO üssü, turizme kazandırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 18:52 Güncelleme: 07.07.2024 - 18:52
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        Trabzon'daki kullanılmayan NATO üssü alanının turizme kazandırılması hedefleniyor
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        Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan ve 2010 yılından itibaren kullanılmayan NATO üssü, turizme kazandırılacak.

        İlçenin Ortaköy Mahallesi'ndeki NATO üssünü gezen AK Parti Trabzon Milletvekili ve Genel Merkez AR-GE ve Eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Trabzon milletvekilleri Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'dan bilgi aldı.

        Koçhan, AA muhabirine, yıllardır atıl olarak duran NATO üssünü turizme kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını berlirterek, şunları kaydetti:

        "AK Parti Trabzon Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Şen ve milletvekillerimizle alanı gezdik. NATO üssünün mutlaka turizme kazandırılması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Hazırladığımız projeyi de Bakanlığa sunacağız. İnşallah en kısa zamanda bakanlığımız NATO üssünün devrini belediyemize yapacaktır. Bizler de Trabzon ve Maçka'da yeni turizm alanları oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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