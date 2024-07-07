Trabzon'daki kullanılmayan NATO üssü alanının turizme kazandırılması hedefleniyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan ve 2010 yılından itibaren kullanılmayan NATO üssü, turizme kazandırılacak.

İlçenin Ortaköy Mahallesi'ndeki NATO üssünü gezen AK Parti Trabzon Milletvekili ve Genel Merkez AR-GE ve Eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Trabzon milletvekilleri Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'dan bilgi aldı.

Koçhan, AA muhabirine, yıllardır atıl olarak duran NATO üssünü turizme kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını berlirterek, şunları kaydetti: