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        Trabzon'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:52 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:52
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        Trabzon'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
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        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        İlçedeki evinden dün akşam 61 AHK 940 plakalı otomobili ile ayrılan Hüseyin Yılmaz'ın (19) geri dönmemesi üzerine ailesi arama çalışması başlattı.

        Yılmaz'ın yakınları, sabah saatlerinde otomobili, Kovanlı Mahallesi Aydınlar mevkisinde yolun alt kesimindeki derede buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kullanılamaz hale gelen araç, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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