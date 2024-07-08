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        DKİB ve Şekerbank arasında protokol imzalandı

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ile Şekerbank arasında DKİB üyesi ihracatçı firmalara 36 ay vadeli özel kredi imkanı sağlayan protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:52 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:52
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        DKİB ve Şekerbank arasında protokol imzalandı
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        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ile Şekerbank arasında DKİB üyesi ihracatçı firmalara 36 ay vadeli özel kredi imkanı sağlayan protokol imzalandı.

        DKİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kredi protokolü DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu ile Şekerbank Karadeniz Bölge Müdürü Aykut Taşlık ve Şekerbank Trabzon Şubesi Müdürü Kürşat Zorlukuş arasında imzalandı.

        Protokole göre, DKİB üyeleri, aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay ana para ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli esnek ödeme imkanı olan krediyi lira veya döviz cinsinden kullanabilecek.

        Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Şekerbank'a müteşekkir olduklarını belirterek, kredi kullanmak veya teminat mektubu tesis etmek için ihracatçıların Şekerbank Trabzon Şubesine başvurmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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