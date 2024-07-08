DKİB ve Şekerbank arasında protokol imzalandı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ile Şekerbank arasında DKİB üyesi ihracatçı firmalara 36 ay vadeli özel kredi imkanı sağlayan protokol imzalandı.

DKİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kredi protokolü DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu ile Şekerbank Karadeniz Bölge Müdürü Aykut Taşlık ve Şekerbank Trabzon Şubesi Müdürü Kürşat Zorlukuş arasında imzalandı.

Protokole göre, DKİB üyeleri, aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay ana para ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli esnek ödeme imkanı olan krediyi lira veya döviz cinsinden kullanabilecek.